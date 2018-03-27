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Boş sanılan lahitten mumya çıktı

Avustralya’nın Sydney Üniversitesi bünyesindeki Nicholson Müzesi’nde 150 yıldır boş olduğu sanılan Mısır lahitinden 2 bin 500 yıllık mumya kalıntıları çıktı

Boş sanılan lahitten mumya çıktı

Avustralya’nın Sydney Üniversitesi bünyesindeki Nicholson Müzesi’nde 150 yıldır boş olduğu sanılan Mısır lahitinden 2 bin 500 yıllık mumya kalıntıları çıktı

27 Mart 2018 Salı 19:02
Boş sanılan lahitten mumya çıktı
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AVUSTRALYA'DA Yayın Kurumunda yer alan habere göre, Sydney Üniversitesi  araştırmacıları, 150 yıldır müzede kapalı tutulan lahitin içinde mumya  kalıntılarına rastladı.

 Nicholson Müzesi’nden arkeolog Dr. Jamie Fraser, geçen yıl açtıkları  lahitte buldukları mumyalanmış kalıntılarının yaklaşık 2500 yıl öncesine ait  olduğunu açıkladı.

Kalıntıların ayak kemikleri olduğuna işaret eden Fraser, "Daha önce  Mısır mezarı hiç açmadım ama bu da ona yakın bir şeydi. Gördüğümüz şey inanılmaz  derecede şaşırtıcıydı. Nefesimizi tutmaktan başka bir şey yapamadığımız bir  andı.’’ dedi.

Uzmanların, mezar soyguncuları tarafından tahrip edilen mumyanın kime  ait olduğunu bulmaya çalıştığını belirten Fraser, lahitteki hiyeroglif yazılara  göre, mumyanın M.Ö. 600 yıllarında yaşayan Mer-Neith-it-es adlı bir kadına ait  olabileceğine dikkati çekti.

Kadının bir rahibe ya da inançlı biri olduğunu tahmin ettiklerini  aktaran Fraser, ancak lahitlerdeki yazıların her zaman içindeki kişiyle ilgili  olmadığı belirtti.

Bilgisayarlı tomografi taramaları sonucu lahitteki kalıntıların bir  yetişkine ait olduğunu belirlediklerini söyleyen Fraser, ‘‘Kemiklerin 30 yaş üstü  bir yetişkine ait olduğunu tespit ettik. Önemli bir projeye başlamak üzereyiz. Bu  lahitte kimin yattığı sorusunu yanıtlamaya çalışacağız.’’ dedi.

 Lahit, Avustralya'ya 1860'lı yıllarda Mısır ve İtalya'ya ziyarette  bulunan Sir Charles Nicholson tarafından getirilmişti. Nicholson ziyaretten  dönerken yanında getirdiği antik Mısır  ve antik Yunan dönemine ait bazı eserleri  Sydney Üniversitesine bağışlamış ve adı müzeye verilmişti. Lahit, bağışlandığında  içi boş olarak kayıtlara geçirilmişti.

Nicholson Müzesi, hem Avustralya hem de Güney Yarımküre'de en büyük  antik dünya koleksiyonuna ev sahipliği yapan müze olarak tanınıyor.

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