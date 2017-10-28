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Bombalı saldırı: 7 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi

Bombalı saldırı: 7 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi

28 Ekim 2017 Cumartesi 19:52
Bombalı saldırı: 7 ölü
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HASTANE kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mogadişu'daki Hamruveyni  Mahallesinde bulunan Naso Hablod otelini hedef alan intihar saldırısında 7 kişi  öldü, 10'u yaralandı. Olay yerine gelen ambulansların yaralıları kentteki  hastanelere naklettiği belirtildi.
Emniyet kaynakları da saldırganlar ile otelin güvenlik görevlileri  arasında silahlı çatışma çıktığını aktardı. Ayrıca ilk patlamanın ardından Meçhul  Asker Meydanı ve eski parlamento binası yakınlarında park halindeki bomba yüklü  bir aracın daha infilak ettiği ifade edildi.
 
Yerel kayaklardan alınan bilgiye göre, otelde Somali Cumhurbaşkanı  Muhammed Abdullah Fermacu ile yapacakları toplantı için bölgelerden Mogadişu'ya  gelen heyetler bulunuyor.
 
Öte yandan, ilk saldırının sorumluluğunu Eş-Şebab terör örgütünün  üstlendiği ancak ikinci saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadığı  kaydedildi.
 
Somali makamları henüz saldırılara ilişkin açıklama yapmadı.

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Anahtar Kelimeler:
SomaliBombalı SaldırıMogadişu
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