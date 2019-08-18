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Bombalı saldırı: 12 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Balkh vilayetinde yol kenarındaki bombanın patlaması sonucu 12 sivil hayatını kaybetti

DÜNYA 18.08.2019, 19:32 18.08.2019, 19:33 Enes Subaşı
Bombalı saldırı: 12 ölü
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Vilayetin Dawlat Abad bölgesi valisi Muhammed Yusuf, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, sivilleri taşıyan bir minibüsün Barbar köyü yakınlarından  geçtiği sırada yol kenarındaki el yapımı patlayıcının infilak ettiğini söyledi.
Yusuf, 12 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda ölenler arasında 7  kadın ve iki çocuğun bulunduğunu kaydetti.
 
Saldırıyı üstlenen olmazken, Yusuf, Taliban'ı suçladı.
 
Kabil'de, dün Şii Hazara topluluğunun yoğun yaşadığı bölgede, Kasri  Dubai adlı düğün salonuna düzenlenen saldırıda, intihar bombacısının üzerindeki  düzeneği kalabalığın içinde patlatması sonucu aralarında kadın ve çocukların  bulunduğu 63 kişi yaşamını yitirmiş, 182 kişi yaralanmıştı.
 
Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), ülkede,  temmuzda, 1500'ten fazla sivilin askeri saldırılarda yaralandığını ya da öldüğünü  bildirmişti.

#afganistan #bombalı saldırı
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