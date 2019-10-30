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Bomba iddia! 'İntihar etmemiş olabilir'

Fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarından yargılanırken hapishanedeki hücresinde intihar eden ünlü milyarderin intihar etmemiş olabileceği duyruldu

DÜNYA 30.10.2019, 22:33
Bomba iddia! 'İntihar etmemiş olabilir'
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Epstein'in kardeşi tarafından ölümünü araştırmak üzere özel görevlendirilen New York Adli Tıp Kurumu eski otopsi uzmanı Dr. Michael Baden, Epstein'ın vücudunda intihar ile çelişen ve cinayete dair işaretler olduğunu söyledi.
Fox TV'de bir programa katılan Baden, "Delillerin intihardan daha çok cinayete işaret ettiğini düşünüyorum. Çünkü (alt çene ve gırtlak arasında bulunan) hyoid kemiğinde, özellikle tiroid kıkırdağında intihar için olağandışı sayılan ve boğulmaya işaret eden 3 kırık var." diye konuştu.
 
Baden, "Bu üç kırık, kendini asarak gerçekleştirilen intiharlarda çok sıra dışı bir şey ve daha çok boğulmanın yol açtığı ölümlerde görülüyor." ifadesini kullandı.
 
"50 yıllık meslek hayatımda böylesini hiç görmedim"
 
Michael Baden, o gece intihar riskine karşı Epstein'ı her yarım saatte kontrol etmesi gereken iki gardiyanın uyuyakalması ve güvenlik kameralarının da arızalanmasının cinayet şüphesini güçlendirdiğini dile getirdi.
 
"50 yıl boyunca New York eyaletindeki cezaevlerinde meydana gelen tüm ölümleri araştırdım. İki gardiyanın aynı anda uyuyakaldığı ve kameraların da çalışmadığını hiç görmedim." ifadesini kullanan Baden, Epstein'ın ölümü konusunda bağımsız incelemesinin hala tamamlanmadığını da sözlerine ekledi.
 
Jeffrey Epstein olayı
 
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan milyarder Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos'ta ölü bulunmuştu.
 
Yetkililer, Epstein'ın ölüm sebebi olarak intihar ettiği bilgisini paylaşmıştı.
 
Ölümünden birkaç hafta önce de Epstein, hücresinde gardiyanlar tarafından baygın halde bulunmuş, boynunda görülen çürük izleri intihar teşebbüsü veya diğer mahkumların saldırısına uğradığı şüphelerini gündeme getirmişti.
 
66 yaşındaki Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla yargılanıyordu.
 
Çalışma Bakanı istifa etmişti
 
Florida'da, 2007'de yine benzer suçlamalar yöneltilen Epstein, hakkındaki suçlamaları kabul ederek, savcılıkla iş birliğine gitmiş, hakkındaki federal suçlamalar düşürülmüş ve "fuhşa teşvik" suçlamalarından yargılanmıştı.
 
Epstein ile anlaşma yapan dönemin Miami Başsavcısı Alex Acosta ise milyardere yönelik aynı suçlamaların tekrar gündeme gelmesinin ve eleştirilerin ardından Trump'ın kabinesindeki Çalışma Bakanlığı görevinden temmuzda istifa etmişti.
 
Yatırım fonu yöneticisi milyarder Epstein'ın, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiltere York Dükü Andrew gibi güçlü isimlerin de bulunduğu çevrelerle yakın arkadaşlığı kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.
 

#hapishane #İntihar
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