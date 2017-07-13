Boğulan aileyi kurtarmak için 80 kişiilik insan zinciri kurdular

ABD'de, denizin keyfini çıkarmak için iki oğluyla birlikte Florida'daki Panama City Sahili'ne giden Roberta Ursrey, çocuklarının kaybolduğunu görünce kendisi de denize atladı.

BOĞULAN AİLE İÇİN 80 KİŞİLİK ZİNCİR OLUŞTURDULAR

Sputnik'te yer alan habere göre, Ursrey'in de sert dalgalara kapıldığını gören sahildeki kalabalık, ailenin kurtarılabilmesi için 80 kişiden oluşan bir insan zinciri oluşturdu.

KADININ ANNESİ MANZARA KARŞISINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Roberta Ursrey'in annesinin olay nedeniyle kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı, çocuklarından birinin ise bir kolunun kırıldığı öğrenilirken, oluşturulan insan zinciri sayesinde olayda can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.