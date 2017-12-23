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Bodrum aşığı Prens'in özgürlüğünün bedelini duyan inanamadı

Suudiler, 18 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin 45'inci ismi olan Prens El Velid bin Talal'dan, 5 yıldızlı hapishaneden çıkabilmesi için 6 milyar dolar kefalet istedi

Bodrum aşığı Prens'in özgürlüğünün bedelini duyan inanamadı

Suudiler, 18 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin 45'inci ismi olan Prens El Velid bin Talal'dan, 5 yıldızlı hapishaneden çıkabilmesi için 6 milyar dolar kefalet istedi

23 Aralık 2017 Cumartesi 17:55
Bodrum aşığı Prens'in özgürlüğünün bedelini duyan inanamadı
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SUUDİ Arabistan'da geçen ay yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan prenslerden biri olan El Velid bin Talal'ın serbest bırakılması için 6 milyar dolar kefalet istendiği belirtildi.

6 MİLYAR DOLAR İSTİYORLAR

Wall Street Journal gazetesinin soruşturmaya yakın Suudi yetkililere dayandırdığı haberinde, dünyanın en zengin iş adamlarından biri olan El Velid'in özgürlüğü için Suudi hükümeti 6 milyar dolar talep ediyor.

DÜNYANIN GÖZDE ŞİRKETLERİNDE HİSSESİ VAR

Ritz Carlon otelinde gözetim altında tutulan Prens El Velid başta Twitter olmak üzere dünyanın birçok gözde şirketlerinde hissesi bulunuyor.

Forbes dergisine göre; 18 milyar doları aşkın serveti olan El Velid geçtiğimiz yaz Bodrum'da tatil yapmıştı.

ANLAŞMAZSA SORUŞTURMA AÇILACAK

Hakkında kara para aklama ve rüşvet verme iddiaları bulunan Velid'in hükümetle anlaşmaya gitmemesi halinde savcıların resmi soruşturma açması bekleniyor.

REFORM İSTİYOR

El Velid, babası Talal bin Abdulaziz gibi Suudi Arabistan'da kadınların araba sürme hakkına sahip olması gibi bir takım sosyal reformların yapılması taraftarı.

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Wall Street JournalSuudi ArabistanBodrumDünya
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