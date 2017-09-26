BMGK Arakan gündemiyle tekrar toplanacak

MYANMAR'DAKİ Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarını kapalı oturumlarda görüştüğü için eleştirilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 28 Eylül'de açık oturum düzenleyecek.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft'ın Myanmar'daki şiddet olaylarını ve Arakanlı Müslümanların durumunu görüşmek üzere BMGK'dan tekrar toplanmasını talep ettiklerini açıklamasının ardından konsey üyesi 6 ülkenin daha talebiyle toplantı kararı alındı.

BMGK, Arakan'daki şiddet olaylarını bu kez açık oturumda görüşecek. Toplantıda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de BMGK üyesi ülkeleri Arakan'daki durum hakkında bilgilendirecek.

Konsey, daha önce de Arakan gündemiyle iki kez toplanmış ancak kapalı kapılar arkasında gerçekleşen oturumlar uluslararası sivil toplum kuruluşlarının tepkisine neden olmuştu.