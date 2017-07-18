BM'de yangın paniği: Kimyasal madde...

BİNANIN bodrum katında çıkan küçük çaplı yangın sebebiyle yangın alarmı verildi.
Alarmın ardından tüm bina kısa süreliğine boşaltıldı. BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulundaki toplantılara da ara verilerek, katılımcılar binadan çıkarıldı.
Yaklaşık 15 dakika boyunca binanın bahçesinde bekletilen BM çalışanları ve diplomatlar, daha sonra tehlikenin geçtiğinin belirtilmesi üzerine binaya geri alındı.
KİMYASAL YANICI MADDE
Güvenlik kaynakları AA muhabirine yaptığı açıklamada, binanın bodrum katındaki bir odada bilinmeyen nedenle küçük çaplı yangın çıktığını ve dumanların yükselmesi üzerine yangın alarmının devreye girdiğini söyledi.
Odada kimyasal yanıcı maddelerin bulunması nedeniyle tüm binanın güvenlik amacıyla tahliye edildiğini belirten güvenlik kaynakları, yangının söndürülmesiyle insanların binaya dönmesine izin verildiğini kaydetti.
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