BM'de eğitim konuşuldu!
BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos ve ülkelerin Dışişleri bakanlarının da katılımıyla New York’ta gerçekleşti
'MEDENİYETLER İttifakında Eğitimin Önemi'nin anlatıldığı toplantıda konuşan BAU Global Başkanı Enver Yücel, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos’un Medeniyetler İttifakı’nda özellikle eğitim alanında ortaya koyduğu vizyonu paylaştığını belirtti.
Yücel, “Bizler müfredatlarımıza bu vizyonu yansıtacak dersler, konular koymalıyız. Avrupa’da bulunan Erasmus benzeri öğrenci değişim programlarının, Medeniyetler İttifakı vizyonuna uygun bir kapsamda hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. Irk, din, mezhep farklılıklarına dayanan çeşitliliğin günümüzde bir zenginlik olmayıp, bir ötekileştirme nedeni olarak görülmesine de vurgu yapan Yücel, bugünkü sorunları aşmak için öğrenmeyi, yaşam becerilerini ve sosyal uyumu destekleyen güçlü eğitim sistemlerine yatırım yapmanın büyük önem arzettiğini ifade etti.
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
|İmsak
|05:29
|Güneş
|06:48
|Öğle
|12:51
|İkindi
|16:09
|Akşam
|18:45
|Yatsı
|19:59
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2