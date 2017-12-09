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BM Trump'ın Kudüs kararını reddetti

Birleşmiş Milletler, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını reddetti

BM Trump'ın Kudüs kararını reddetti

Birleşmiş Milletler, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını reddetti

09 Aralık 2017 Cumartesi 14:54
BM Trump'ın Kudüs kararını reddetti
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ABD Başkanı Donald Trump'ın çarşamba günü Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabulünün ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından düzenlenen ivedi konsey toplantısında, ABD'nin tartışmalı kararı BM üyeleri tarafından reddedildi.

ABD'nin Kudüs kararının tartışılması için gerçekleştirilen toplantının ardından yayınlanan açıklamada "Kudüs'ün durumuna, Filistin ve İsrail arasında yapılacak olan görüşmelerle karar verilmelidir. Avrupa Birliği olarak, Kudüs'ün hem İsrail hem de Filistin devletlerinin başkenti olarak tanınmasının, iki devlet arasındaki tartışmanın tek çözümü olacağı konusunda hemfikiriz" denildi.

Toplantıya Kudüs'ten görüntülü arama ile katılan AB Ortadoğu elçisi Nickolay Mladenov, Trump'ın kararının ardından bölgede "artış gösteren şiddet eylemleri" konusunda uyarıda bulunurken, bütün tarafların gerçekleşebilecek kışkırtma eylemlerine karşın karşılıklı iletişimi savunmaları gerektiğini söyledi. Kudüs'ün hem Filistin hem de İsrail "kültürünün ve yaşamının merkezi" olduğunu ve aynı zamanda bölgenin "milyonlarca insan tarafından" temel bir sembol olarak kabul edildiğini belirtti. Myadenov, "Yalnızca yapıcı iletişimle barışın sağlanacağını umuyorum ve bütün taraflara aynı yolu izlemelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Avrupa birliği ABD elçisi Nikki Haley, Trump'ın Kudüs kararını  desteklerken AB'nin bu kararının İsrail'e yönelik bir "düşmanlık" olduğunu ve  AB'nin yıllardır "İsrail'e yönelik küresel düşmanlığın merkezlerinden biri" olarak faaliyet gösterdiğini söyledi.

AB'nin yayınladığı açıklama varılan tek ortak karar olarak görülürken konsey, ortak bir çözüme varılamadan sona erdi. 

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Son Güncelleme: 10.12.2017 00:20
Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpABDKudüsIsrail
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