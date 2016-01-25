BM Özel Temsilcisi'nden flaş açıklama!

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, rejim ve muhalefet arasında yapılacak Suriye görüşmeleri için davetiyelerin yarın gönderileceğini, görüşmelerin ise 29 Ocak'ta başlayacağını söyledi.
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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:56