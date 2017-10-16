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BM, Haiti'deki barış gücü misyonunu kapattı

Birleşmiş Milletler (BM), Haiti'de 13 yıldır görev yapan barış gücü misyonunu (MINUSTAH) kapattı

BM, Haiti'deki barış gücü misyonunu kapattı

Birleşmiş Milletler (BM), Haiti'de 13 yıldır görev yapan barış gücü misyonunu (MINUSTAH) kapattı

16 Ekim 2017 Pazartesi 07:57
BM, Haiti'deki barış gücü misyonunu kapattı
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BM Güvenlik Konseyi, Haiti'de 2004'ten bu yana görev yapan barış gücü birliğindeki askerlerin kademeli olarak 15 Ekim'e kadar çekilmesine karar vermişti.
 
MINUSTAH, bugün itibarıyla Haiti'den tamamen çekildi. Haiti'de 2 bin 300'den fazla barış gücü askeri bulunuyordu. 
 
Devlet Başkanı Jean Bertrand Aristide'nin darbeyle devrilmesinin ardından 2004 yılında BM barış gücü misyonu Haiti'ye konuşlandırılmıştı.
 
MINUSTAH, skandallara da konu olmuştu
 
Haiti'deki barış gücü askerleri bu 13 yıllık sürede bazı skandallarla da anıldı. 2010'daki depremden sonra ülkede görev yapan Nepalli askerlerden yerli halka kolera bulaştığı belirtilmişti.
 
Salgın nedeniyle 8 binden fazla kişinin ölümünün ardından BM özür dilemek zorunda kalmıştı.
 
Ülkede 2004-2016 yıllarında BM personelinin karıştığı 150 cinsel taciz vakası yaşanmış, iddialarla ilgili Sri Lanka, Bangladeş, Brezilya, Ürdün, Nijerya, Pakistan ve Uruguaylı BM barış gücü görevlileri suçlanmıştı.
 
2004-2007 yıllarında ise Sri Lankalı askerlerin çocuklara cinsel istismarda bulundukları ve zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
BM Güvenlik KonseyiHaitiBirleşmiş Milletler
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