BM Güvenlik Konseyi'nde 6 ülke Türkiye'ye kınama istedi: Veto edildi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kınama oylaması yapıldı
DÜNYA 10.10.2019, 21:19 11.10.2019, 00:10
BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Kurulu (BMGK), 6 ülkenin talebi üzerine Türkiye’nin Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılması, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nı kapalı oturumda görüştü. Almanya, Belçika, Polonya, Fransa, Britanya ve Estonya, Türkiye’nin Suriye’de başlattığı harekatı sonlandırması için verdiği kınama teklifi, ABD ve Rusya tarafından veto edildi. Toplantı sonrası ortak açıklama yapan 6 ülke, Türkiye’ye tek taraflı operasyonu durdurma çağrısı yaptı.
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