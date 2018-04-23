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BM'den nükleer silah uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, nükleer silahların kullanılma riskinin arttığı uyarısında bulundu

BM'den nükleer silah uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, nükleer silahların kullanılma riskinin arttığı uyarısında bulundu

23 Nisan 2018 Pazartesi 19:18
BM'den nükleer silah uyarısı
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NÜKLEER Silahların Yasaklanması Antlaşması'na (NPT) ilişkin  uluslararası konferans BM Cenevre Ofisi'nde başladı.
 
BM Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Nakamitsu konferansın açılışında  yaptığı konuşmada, son dönemde artan nükleer silahların gerekli olduğuna ilişkin  söylemleri kınadı.
Nakamitsu, "Nükleer silahların gerekliliği ve faydası konusundaki  söylemler yükselişte. Nükleer silahların kullanımı konusundaki tehditler kasıtlı  ya da başka bir şekilde büyüyor. Tüm insanlığı ilgilendiren bu tehdit, milli  silahların içinde nükleer silahlar yer aldıkça devam edecek." dedi.
 
ABD yönetiminden gelen İran ile nükleer anlaşmanın iptal edileceğine  yönelik açıklamalara da değinen Nakamitsu, konferansa katılan tüm üye ülkelere  anlaşmanın uygulanması ve uzun vadeli korunması yönünde çağrıda bulundu.
 
"İran taahhütlerini yerine getiriyor"
 
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEK) Baş Koordinatörü Cornel  Seruta ise İran ile yapılan nükleer anlaşmanın bilgi ve belirtilen bölgelere  erişimleri açısıdan önemli ölçüde kolaylık sağladığının altını çizdi.
 
UAEK'in gözetim kameralarından günde yüz binlerce fotoğraf  çektiklerini ve her ay birkaç milyon açık kaynaktan bilgi toplayıp analiz  ettiklerini anlatan Seruta, İran'ın anlaşmaya yönelik taahhütlerini yerine  getirdiğini söyledi.
 
Diğer konuşmacılardan Avrupa Birliği (AB) Silahsızlanma Temsilcisi  Jacek Bylica da söz konusu anlaşmanın bölgesel ve uluslararası güvenliğe katkıda  bulunduğunu belirtti.
 
ABD temsilcisi Christopher Ford ise ülkesinin İran'a yönelik  suçlamalarını sürdürdü. Ford, "İran yıllardır nükleer silahları geliştirmek için  gizlice ve yasa dışı yollardan çalışmalarına devam eden bir ülke." iddiasında  bulundu.
 
İran ile BM Güvenlik Konseyi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve  Fransa ile Almanya (P5 1) arasında Temmuz 2015'te imzalanan anlaşma ile Tahran,  nükleer faaliyetlerinde kısıtlamaya gitmiş, karşılığında da bu ülkeye uygulanan  yaptırımlar hafifletilmişti.
 
Eski Başkan Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmayı göreve  geldiğinden bu yana en sert şekilde eleştiren ABD Başkanı Trump, anlaşmanın  güncellenmesi gerektiğini, aksi takdirde ABD'nin anlaşmadan çekileceğini ileri  sürmüştü.
 
Nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin  yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, Temmuz  2017'de 122 ülkenin desteğiyle kabul edilmişti.
 
Nükleer silah sahibi olan BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ABD,  İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin, anlaşmaya karşı çıkmış, ilgili müzakerelere ve  oylamaya katılmamıştı.
 
BM Cenevre Ofisi'ndeki konferans 4 Mayıs'ta sona erecek.
 

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Anahtar Kelimeler:
BMNükleer SilahSilahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu
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