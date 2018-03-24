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BM'den korkutan açıklama: 124 milyona ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde çatışmaların neden olduğu açlık yüzünden ölme riskiyle karşı karşıya olanların sayısının son iki yılda yüzde 55 artarak 124 milyona ulaştığını bildirdi

BM'den korkutan açıklama: 124 milyona ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde çatışmaların neden olduğu açlık yüzünden ölme riskiyle karşı karşıya olanların sayısının son iki yılda yüzde 55 artarak 124 milyona ulaştığını bildirdi

24 Mart 2018 Cumartesi 10:35
BM'den korkutan açıklama: 124 milyona ulaştı
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BM Güvenlik Konseyini çatışmalar ve savaşların neden olduğu açlık  konusunda video konferans yoluyla bilgilendiren Dünya Gıda Programı (WFP)  Direktörü David Beasley, çatışmaların gıda güvensizliğine neden olduğuna, bunun  yarattığı istikrarsızlığın ise şiddeti tetiklediğine dikkati çekti.
Bir sonraki öğünlerinin nereden geleceğini bilmeyen kronik açlık çeken  815 milyon kişinin yüzde 60'ının savaş bölgelerinde yaşadığını anlatan Beasley,  ''Dünya genelinde çatışmaların neden olduğu açlık yüzünden ölme riskiyle karşı  karşıya olanların sayısı son iki yılda yüzde 55 artarak 124 milyona ulaştı.''  dedi. 
Beasley, aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kalmış 124 milyon  kişiden yaklaşık  32 milyonunun Somali, Yemen, Güney Sudan ve geçen yıl kıtlık  yaşanan Nijerya'nın kuzeydoğusunda yaşadığını ifade etti. 
Afrika'da Sahel bölgesi için de gıda güvensizliği konusunda uyarıda  bulunan Beasley, Burkina Faso, Çad, Nijer, Mali and Moritanya'da aşırı derecede  yetersiz beslenmeyle  karşı karşıya olanların oranının son beş yılda yüzde 30  arttığını söyledi.
Yetersiz beslenen 490 milyon kişinin yüzde 80'i çocuk 
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock de  kıtlık ve açlığın daha çok uzun süreli çatışmaların yaşandığı ülkelerde  yoğunlaştığını ancak bunun önlenebilir olduğunu söyledi.
Savaşın taraflarının genelde ''acımasızca'' su sistemleri, çiftlikler,  pazar yerlerine zarar verdiğini ve kitlesel yerinden edilmelere neden olduğunu  belirten Lowcock, dünyada açlık çeken insanların üçte ikisinin çatışmaların  yaşandığı bölgelerde yaşadığını ve yetersiz beslenen 490 milyon kişinin yüzde  80'ini çocukların oluşturduğunu  kaydetti. 
Üç ülke için kıtlık riski devam ediyor 
Nijerya'nın kuzeydoğusu ile Yemen ve Güney Sudan'ın önümüzdeki 6 ay  boyunca hala kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Lowcock, Etiyopya,  Somali ve Kongo'da gıda güvensizliğinin endişe verici  boyutta olduğunu ifade  etti.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerBMDünya Gıda Programı
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