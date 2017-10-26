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BM'den İsrailli şirketlere 'kara liste' uyarısı

İsrailli 130 şirketin, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerine devam etmesi durumunda BM tarafından "kara listeye" alınacağı uyarısında bulunuldu

BM'den İsrailli şirketlere 'kara liste' uyarısı

İsrailli 130 şirketin, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerine devam etmesi durumunda BM tarafından "kara listeye" alınacağı uyarısında bulunuldu

26 Ekim 2017 Perşembe 19:10
BM'den İsrailli şirketlere 'kara liste' uyarısı
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İSRAİL'İN Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde yer alan  habere göre, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd bin Ra'd  el-Hüseyin, 130 İsrail şirketine, işgal altındaki Filistin topraklarındaki  yerleşim faaliyetlerine devam etmesi durumunda, aralık ayında çıkarılması  beklenen kara listeye alınacağı yönünde uyarı mesajı gönderdi.
Haberde gıda ve ilaç sanayi ile gelişmiş sanayi kolları başta olmak  üzere bir çok sektörde faaliyet gösteren söz konusu şirketlerin tamamının, Batı  Şeria, Doğu Kudüs ve işgal altındaki Golan Tepelerindeki yerleşim birimlerinde  faaliyet gösterdiği kaydedildi.
 
Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal  altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400  bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki  tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
İsrailli şirketlerBM
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