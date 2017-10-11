BM'den flaş Myanmar raporu

BM araştırmasına göre, Kuzey Rakhine eyaletinde yaşayan Müslümanlara yapılan saldırıların, bölge nüfusunu Myanmar dışına çıkarmakla kalmayıp aynı zamanda evlerine geri dönmelerini engelleyen sistematik ve iyi düzenlenmiş bir süreç olduğu ortaya çıktı. BM'nin komşu ülke Bangladeş'e kaçan insanlarla yapılan röportajlara dayanan araştırmasına göre, son çıkışta yarım milyondan insanın Myanmar’dan kaçtığı ortaya çıktı. Araştırma, Rakhine'de 25 Ağustos'ta başlayan son askeri tasfiye operasyonlarının Myanmar'ın, askeri baskıların militanların saldırılarına tepki olarak yapıldığı doğrultusundaki açıklamalarıyla çeliştiğini ortaya koydu.

BM, ordu tarafından sürdürülen sistematik baskının amacının, çoğunluğu Budist olan nüfusun yaşadığı bölgeyle Rohingyalı Müslümanların bağlarını kesmek olduğunu açıkladı. BM, “Ordu saldırmadan önce megafonlar kullanılarak, eğer burayı terk etmezsiniz evlerinizi yakar, sizi de öldürürüz” denildiğini bildirdi. Raporda, öğretmenlerin yanı sıra kültürel, dini ve topluluk liderlerinin Rohingyalıların tarihini, kültürünü ve bilgisini azaltmak için uygulanan baskı programında hedef alındığını vurgulandı.

Bulgular, 14-24 Eylül tarihleri arasında Bangladeş'e gelen Rohingyalılar ile yapılan görüşmelere dayandırılarak hazırlandı.