BM'den Ahed Tamimi açıklaması! Endişe verici

"İnsanların haklarına saygı duyulması gerektiğinin anlaşılması gerek. Çocukların gözaltına alınmasından özellikle endişe duyuyoruz ve bu endişelerimizi paylaştık."

BİRLEŞMİŞ Milletler ( BM ), 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi 'nin İsrail tarafından tutuklanıp Askeri Mahkeme'de yargılanmasının endişe verici olduğunu bildirdi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Tamimi'nin tutuklanmasına ilişkin bir soruya şöyle cevap verdi:

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