Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
110148
ALTIN
160.248
DOLAR
3.8990
STERLİN
5.1163
EURO
4.5824
15 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
15 Kasım 2017 Antalya -...
Günde 2 defa için, öksürük ve bronşitten anında kurtulun!
Öksürük ve bronşitten anında kurtulun!
Yüksek tansiyon sınırı indirildi!
Yüksek tansiyon sınırı indirildi!
banner468

BM'den AB'ye sert göçmen tepkisi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, Avrupa Birliği'nin (AB) Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenlere yönelik Libya makamlarına yardımcı olma politikasının "insanlık dışı" olduğunu belirtti

BM'den AB'ye sert göçmen tepkisi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, Avrupa Birliği'nin (AB) Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenlere yönelik Libya makamlarına yardımcı olma politikasının "insanlık dışı" olduğunu belirtti

14 Kasım 2017 Salı 19:22
BM'den AB'ye sert göçmen tepkisi
banner404

HÜSEYİN, yaptığı yazılı açıklamada, Libya'daki gözaltı merkezlerinde  "korkunç şartlar altında" tutulan göçmenlerin sayısının keskin şekilde  artmasından dehşete düştüğünü ifade etti.
 
Libya'daki göçmenlerin yaşadığı acıların insanlığın vicdanını  yaraladığını vurgulayan Zeyd Raad El Hüseyin, "Daha önce vahim olan durum, şimdi  felakete dönüştü." değerlendirmesinde bulundu.
Hüseyin, AB'nin Libya Sahil Güvenlik ekiplerine Akdeniz'deki  göçmenleri durdurup Libya'ya geri göndermelerine yardım etme politikasını  "insanlık dışı" olarak niteledi.
 
AB ve İtalya'nın yardımıyla Libya makamlarının Akdeniz'deki  uluslararası sularda göçmenleri taşıyan tekneleri durduğunu ve göçmelerin  Libya'daki gözaltı merkezlerine götürüldüğü bilgisini paylaşan Zeyd Raad El  Hüseyin, bu göçmenlerin işkence, tecavüz ve zorla çalıştırılma gibi çeşitli  istismarlara maruz bırakıldığı uyarısında bulundu.
 
Hüseyin, AB ve AB'ye üye ülkelerin göçmenlere yönelik giderek artan  müdahalelerine rağmen, göçmenlerin maruz kaldığı suistimal düzeyini azaltmak için  hiçbir şey yapmadıklarını kaydetti.
 
"Göçmenlerin hakları korunmalı"
 
Libya'da tutulan göçmenlerin sayısının eylül ayında 7 bin olduğunu,  kasım ayının ilk haftalarında ise bu rakamın 19 bin 900'e yükseldiğini aktaran  Zeyd Raad El Hüseyin, gözaltındaki göçmenlerin hukuken haklarını arama  şanslarının da olmadığına dikkati çekti.
 
Hüseyin, Libya'da tutulan çoğunluğu Batı Afrika ülkelerinden gelen  kaçak göçmenlerin "tarif edilemez dehşet" yaşadığına vurgu yaparak, uluslarası  toplumu bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.
 
Öte yandan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy  Laurence, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında yöneltilen bir soru  üzerine, Akdeniz'den teknelerle Avrupa sahillerine ulaşmaya çalışan kaçak  göçmenlere "insancıl bir şekilde" yaklaşılmadığını söyledi.
 
Laurence, "Bu göçmenlerin insan hakları korunmalı." şeklinde konuştu.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletlerİnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El HüseyinAvrupa Birliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vahşet! Takip ettiği kadını yakarak öldürdü
Vahşet! Takip ettiği kadını yakarak öldürdü
Böyle casusluk görülmedi! Rakip takım antrenmanını drone ile izlediler
Böyle casusluk görülmedi! Rakip takım antrenmanını drone ile izlediler
1 aydır rahatsız ettiği kadını ve ailesini yakarak öldürdü...
1 aydır rahatsız ettiği kadını ve ailesini yakarak öldürdü...

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim