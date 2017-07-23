Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

BM Cenevre Ofisi önünde Mescid-i Aksa protestosu

BM'nin Cenevre Ofisi önünde toplanan yaklaşık 500 kişi İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalarını protesto etti

BM Cenevre Ofisi önünde Mescid-i Aksa protestosu

BM'nin Cenevre Ofisi önünde toplanan yaklaşık 500 kişi İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalarını protesto etti

23 Temmuz 2017 Pazar 00:04
BM Cenevre Ofisi önünde Mescid-i Aksa protestosu
banner404

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri protesto edildi.

İsviçre'de yaşanan farklı uyruklardan yaklaşık 500 kişinin katıldığı ve yağmura rağmen yaklaşık 2 saat süren gösteride topluluk BM ve uluslararası topluma Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri kınaması çağrısı yapıldı. Ayrıca İsrail'den de yasa dışı uygulamalarına bir an önce son vermesi talebinde bulunuldu.

Başkanlığını Ender Demirtaş'ın yaptığı Cenevre merkezli Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneğinin öncülük ettiği gösteride, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerle ilgili konuşmalar yapıldı. Filistin bayraklarının taşındığı gösteride, "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı.

Gösteri, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin son bulması için dua edilmesiyle sona erdi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri
İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal detektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif’te egemenlik sağlamak istiyor. Filistin halkı, metal detektörlerin güvenlik sağlama amaçlı değil, Aksa üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor.

İsrail'in, Aksa'yı yönetme hakkını resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfına danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabulü halinde bunu daha ileri adımların takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünüp Yahudilere tahsisinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
BMCenevre OfisiMescid-i AksaProtesto
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim