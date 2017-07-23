BM Cenevre Ofisi önünde Mescid-i Aksa protestosu

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri protesto edildi.

İsviçre'de yaşanan farklı uyruklardan yaklaşık 500 kişinin katıldığı ve yağmura rağmen yaklaşık 2 saat süren gösteride topluluk BM ve uluslararası topluma Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri kınaması çağrısı yapıldı. Ayrıca İsrail'den de yasa dışı uygulamalarına bir an önce son vermesi talebinde bulunuldu.

Başkanlığını Ender Demirtaş'ın yaptığı Cenevre merkezli Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneğinin öncülük ettiği gösteride, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerle ilgili konuşmalar yapıldı. Filistin bayraklarının taşındığı gösteride, "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı.

Gösteri, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin son bulması için dua edilmesiyle sona erdi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal detektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif’te egemenlik sağlamak istiyor. Filistin halkı, metal detektörlerin güvenlik sağlama amaçlı değil, Aksa üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor.

İsrail'in, Aksa'yı yönetme hakkını resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfına danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabulü halinde bunu daha ileri adımların takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünüp Yahudilere tahsisinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyor.