Birmingham'da Müslüman çocuğa bıçaklı saldırı

İNGİLTERE'NİN Birmingham kentinde 14 yaşındaki Syed Hasan adlı Müslüman çocuk bıçaklı saldırıya uğradı. Yetkililer, Idaara Maarif-e-Islam Camisi önünde 14 yaşındaki Syed Hasan adlı Müslüman çocuğa bıçaklı saldırı düzenlendiğini, çocuğun ağır yaralandığını bildirdi. Ayrıca saldırıyla ilgili 29 yaşındaki bir şahsın gözaltına alındığı, terör saldırısı olmadığı ancak nefret suçu olabileceği bildirildi.