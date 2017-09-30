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Birmingham'da Müslüman çocuğa bıçaklı saldırı

İngiltere'nin Birmingham kentinde bıçaklı saldırıya uğrayan 14 yaşındaki bir Müslüman çocuk ağır yaralandı

Birmingham'da Müslüman çocuğa bıçaklı saldırı

İngiltere'nin Birmingham kentinde bıçaklı saldırıya uğrayan 14 yaşındaki bir Müslüman çocuk ağır yaralandı

30 Eylül 2017 Cumartesi 21:45
Birmingham'da Müslüman çocuğa bıçaklı saldırı
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İNGİLTERE'NİN Birmingham kentinde 14 yaşındaki Syed Hasan adlı Müslüman çocuk bıçaklı saldırıya uğradı. Yetkililer, Idaara Maarif-e-Islam Camisi önünde 14 yaşındaki Syed Hasan adlı Müslüman çocuğa bıçaklı saldırı düzenlendiğini, çocuğun ağır yaralandığını bildirdi. Ayrıca saldırıyla ilgili 29 yaşındaki bir şahsın gözaltına alındığı, terör saldırısı olmadığı ancak nefret suçu olabileceği bildirildi.

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