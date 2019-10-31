Birleşmiş Milletler duyurdu: Cenevre'de üçlü zirve
BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Otto Pedersen, yarın akşam Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarıyla bir araya geleceğini açıkladı.
DÜNYA 29.10.2019, 10:22
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, yarın akşam Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarıyla Cenevre'de bir araya geleceğini açıkladı.
"SURİYE'DE SİYASİ BİR ÇÖZÜM OLMALI"
BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, salı akşamı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'la bir araya geleceğini duyurdu. İsviçre'nin Cenevre kentinde BM gözleminde Çarşamba günü gerçekleşecek kritik toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pedersen, Suriye genelinde siyasi bir çözüm olması gerektiğini dile getirdi. Çarşamba günü Suriye'den 150 kişilik bir heyet Cenevre'ye giderek temaslarda bulunacak.
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