Biri onu durdursun! 13. kez...

Amerikalı model Lacey Wildd, 13. göğüs ameliyatını olmak için gün sayıyor. Bugüne kadar 37 kez bıçak altına yatan Wildd'ın göğüslerinin her biri 9,5 kilo ağırlığında. Wildd, kalça implantı, yağ aldırma, burun ve çene operasyonlarından sonra 13. kez göğsünü büyütecek. Ameliyat sonrası Wildd'ın göğüslerinin QQQ bedeninde olacağı tahmin ediliyor. 47 yaşındaki model, elma, limon suyu ve su diyeti uyguladığını ve bikini giymeye hazır olacağını belirtti. 6 çocuk annesi Lacey Wildd, kendisini iyi hissetmesine rağmen daha fazla kilo vermek istediğini söylüyor. Dünyadaki en sıra dışı vücutlardan birine sahip olmak istediğini söyleyen Wildd, bir çizgi film karakteri gibi olmak istediğini söylüyor.



