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Bir yıldır aranan cevap o mendilde

Avustralya’nın batısındaki Cervantes sahilinde kıyıya vuran Malezya Havayolları’na ait bir ıslak mendil paketinin, bir yıl önce ortadan kaybolan MH370 sefer sayılı yolcu uçağının gizeminin çözülmesini sağlayabileceği iddia edildi

Bir yıldır aranan cevap o mendilde

Avustralya’nın batısındaki Cervantes sahilinde kıyıya vuran Malezya Havayolları’na ait bir ıslak mendil paketinin, bir yıl önce ortadan kaybolan MH370 sefer sayılı yolcu uçağının gizeminin çözülmesini sağlayabileceği iddia edildi

10 Mart 2015 Salı 13:45
Bir yıldır aranan cevap o mendilde
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AVUSTRALYALI Nine News kanalı, Cervantes’te yürüyüş yapan Kingsley-Vicki Miller çifti tarafından bulunan açılmamış ıslak mendil paketini Temmuz ayında bulduğunu ve yetkililere teslim ettiğini söyledi. Test edilmek üzere Canberra’ya gönderilen paketin, uçağın Avustralya açıklarında düşmüş olabileceği yönündeki teorileri doğruladığı belirtildi. Avustralya Daily Telegraph gazetesi mendilin bulunduğu sahilin, uçağın arandığı alana yaklaşık 1850 km uzaklıkta olduğuna dikkat çekti ancak konunun uzmanlarının “küçük bir ıslak mendil paketinin zarar görmeden denizde çok uzun mesafeler kaydedebileceğini” söylediğini de belirtti. MH370, 8 Mart 2014’te Kuala Lumpur-Pekin seferini gerçekleştirirken içindeki 239 yolcu ile birlikte ortadan kayboldu. Bir yıldır devam eden arama çalışmalarına rağmen kayıp uçağın enkazına henüz ulaşılamadı.
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Son Güncelleme: 10.03.2015 12:47
Anahtar Kelimeler:
CevapAvustralyaDünyaGündem
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