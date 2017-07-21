Bir yıl sürmüş! Öğrencisiyle seks yapan öğretmenin...

İNGİLTERE'NİN Manchester kentinde bir kadın öğretmen, 15 yaşındaki erkek öğrencisiyle ilişkiye girdi. Mahkemeye çıkarılan 53 yaşındaki Deborah Low, reşit olmayan çocukla seks yaptığı için tutuklandı.İngiltere polisi, öğretmen ve öğrenci arasındaki mesajları mahkemeye delil olarak sundu. Savcılık, eskiden hosteslik yapan Low'un 15 yaşındaki çocuğa kasten yaklaştığını ve seks ilişkisinin bir yıl sürdüğünü belirtiyor. Eşinden ayrılan ve bir karavanda yaşayan Low, iki çocuk annesi.