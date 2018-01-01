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Bir tuhaf rekor denemesi! Uzaya kebap yolladılar

İsviçre'de faaliyet gösteren Türk restoranı, balon yardımıyla uzaya kebap yollayarak bu alanda Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvuru yaptı

Bir tuhaf rekor denemesi! Uzaya kebap yolladılar

İsviçre'de faaliyet gösteren Türk restoranı, balon yardımıyla uzaya kebap yollayarak bu alanda Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvuru yaptı

01 Ocak 2018 Pazartesi 17:42
Bir tuhaf rekor denemesi! Uzaya kebap yolladılar
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İSVİÇRE'NİN Zürih kentinde bulunan Ayverdi isimli restoran, uzaya kebap gönderdi. Girişimin Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

37 BİN METRE YÜKSEĞE ULAŞTI

İsviçre medyasına konuşan restoran sahibi Ali Ayverdi, "Weiningen'den uzaya bir balona bağlı şekilde kebap gönderdik. Kebap 37,795 metre yükseliğe ulaştı" ifadelerini kullandı.

Kebabın üçüncü denemede gönderilebildiği belirtildi.

Restoran sahipleri iddialarını kanıtlamak için kebabın yolcuğunu içeren bir video da yayınladı.

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IsviçreTürk RestoranUzayKEBAP
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