Bir izinci daha trafik kazası kurbanı oldu

ADANA yönünden Gölbaşı yönüne giden Ersin Erçıktı’nın kullandığı 34 LRY 83 plakalı minibüs, Gaziantep karayolunun 20’nci kilometresinde 47 yaşındaki İsmail Yılmaz’ın kullandığı SU DS 141 yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Kazada minibüste bulunan sürücü Ersin Erçıktı, Ahmet Bozlak ve Mehmet Erçıktı ile otomobildeki sürücüsü İsmail Yılmaz, Hatice Doğan, Ayşe Yılmaz ve Elif Naz Yılmaz yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü İsmail Yılmaz, buradan sevk edildiği Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde öldü. Yılmaz’ın Almanya’da yaşadığı ve Gölbaşı’nda bulunan eşinin akrabalarını ziyarete geldiği öğrenildi.