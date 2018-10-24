Bir hafta boyunca telefonu elinden bırakmayan kadın, bu hale geldi!

Changsha kentini sakini bir kadın, 1 haftalık tatili boyunca cep telefonunu sadece uyurken elinden bıraktı. Tatil bittiğinde de sağ eline kramp girmeye başladı ve daha sonra parmaklarını hiç oynatamadı.

PARMAKLARINI TEKRARDAN HAREKET ETTİREBİLECEK

Doktora giden kadına tendon bölgesinde bir tür iltihaplanma olan tenosinovit teşhisi konuldu. Doktorların ellerini dinlendirmesini söylediği kadının tedaviden sonra parmaklarını tekrar hareket ettirebildiği belirtildi.



BİR BAŞKA KADIN OYUN OYNARKEN KÖR OLMUŞTU

Günümüzde cep telefonlarının fazla kullanımı nedeniyle meydana gelen rahatsızlıklar giderek artıyor. Daha önce Çin'de bir kadının 20 saatten fazla cep telefonu kullanması yüzünden kalp krizi geçirdiği, bir başka kadının da tüm gün oyun onamasından dolayı kör olduğu aktarılmıştı.