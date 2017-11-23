Bir garip yarışma! 7 erkek 7 kadın bir adada çırılçıplak eş arıyor

ALMANYA'DAKİ yarışma herkesi şoke etti. 7 erkek 7 kadının çırılçıplak eş aradığı 'Adem Havva'yı Arıyor' isimli yarışma son günlerde Almanya'nın en çok konuşulan konusu oldu.

"HEPSİ ÇIRILÇIPLAK"

Habertürk yazarı İpek Durkal Almanya'daki yarışma programından köşesinde şöyle bahsetti: "Almanya'dayım. Televizyonu bir açtım, karşımda çırılçıplak insanlar... "Acaba yanlış bir tuşa mı bastım, bir şifreli yayına mı girdim?" diye paniklerken yanımdakiler duruma açıklık getirdi. Ulusal bir kanal olan RTL'yi açmış, 'Adem Havva'yı Arıyor' (Adam Sucht Eva) adlı şov programına denk gelmişim."

KIYAFETLE GÖRÜNCE VAZGEÇTİLER

Durkal sözlerine şöyle devam etti: 7 erkek ve 7 kadından oluşan yarışmacılar, tüm eşyalarını teknede bırakıp bir adaya çırılçıplak yüzüyor ve bu adada kendilerine eş (!) arıyorlar. Eğer birbirlerini beğenirlerse bir buluşma organize ediliyor ve burada ilk kez birbirlerini kıyafetle görüyorlar. (İzlediğim bölümde yarışmacılar birbirlerini kıyafetle görünce birliktelikten vazgeçtiler, çok güldüm.)"