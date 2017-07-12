Bir daha olmasın diye önlemler alınacak

ALMANYA’NIN Hamburg kentinde hafta sonu yaşanan şiddet olaylarının ardından hayat yavaş yavaş normale dönerken, tartışmalar sürüyor. Olaylar 24 Eylül’de yapılacak seçim kampanyasının da konusu oldu. Başbakan Merkel, “Hafta sonu iç güvenlik konusunun ne kadar önemli olduğunu gördük. Gelecekte polisin daha iyi donanımı ve polis sayısının artırılması gerekiyor” diye konuştu.

AB’DEN YARDIM İSTEDİ

Adalet Bakanı Heiko Maas da AB’li mevkidaşlarına birer mektup yazarak, Hamburg’ta olay çıkaranların yakalanması ve tutuklanması konularında adli yardım istedi. Maas, mektupta, “Zanlıları tespit etmek için çok sayıda fotoğraf ve görüntü değerlendiriliyor. Burada müttefiklerin desteğine ihtiyaç var” dedi.

Olayların zanlıları olarak 50 kişi tutuklandı ve bu tutuklular arasında Fransa, İspanya, İtalya, Hollanda, İsviçre ve Avusturya vatandaşları da var. Adalet Bakanı Maas, AB ülkelerinden zanlıların kimlik tespiti, hızla tutuklanması ve şiddet olaylarının aydınlatılmasında adli yardım istiyor.