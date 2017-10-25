Binlerce terörist panik içinde Suriye’den kaçıyor

ABD merkezli analiz şirketi Soufan Center’in verdiği bilgiye göre, son 2 yılda 33 ülkeye 5 bin 400’den fazla terörist döndü.
Şirketin raporunda, “Bu, güvenlik güçleri için büyük sorun oluşturuyor. Ülkeler bu soruna çözüm yollarını bulamadı. Ülkelerine dönen bu kişilerin çoğu hapse giriyor ya da ortadan kayboluyor” dendi.
Soufan Center, ülkelerine dönen militanların eş ve çocuklarının da ayrı bir sorun olduğunu kaydederek, “Ülkeler, onları topluma nasıl entegre edeceğini bilmiyor” dedi.
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