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Binlerce kişi porno sitede onun için bekledi!

Binlerce kişi Broadway'in en meşhur oyunlarından Hamilton'ı porno sitesinde izledi

Binlerce kişi porno sitede onun için bekledi!

Binlerce kişi Broadway'in en meşhur oyunlarından Hamilton'ı porno sitesinde izledi

29 Aralık 2017 Cuma 15:28
Binlerce kişi porno sitede onun için bekledi!
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ABD'nin "kurucu babalarından biri" olarak tanımlanan Alexander Hamilton'ın hayat hikayesini anlatan ve rap müziğin de yer aldığı Hamilton, son zamanlarda Broadway'in en çok beğenilen şovlarından biri.
Lin-Manuel Miranda'nın yazdığı oyun, sadece Noel'den önceki hafta 3,8 milyon dolarlık bir hasılat elde etti.
 
Sahnelenmeye başladığından beri dünya çapında büyük bir olaya dönüşen Hamilton'a bilet bulmak ise hiç kolay değil.
 
Ticketmaster internet sitesine baktığınızda Temmuz ayından önce Hamilton'a bilet bulmanın mümkün olmadığını görüyorsunuz.
 
Ancak sosyal medya kullanıcılarının son zamanlarda yaptığı tespite bakarsanız Hamilton'ı izlemenin artık başka bir yolu daha var.
 
Hamilton'ın internette bir porno sitesine yüklendiği keşfedildi.
 
75 dakikası porno sitesine yüklenen Hamilton videosu, bir akıllı telefon ile çekildiği için müzikali yaşamak için en iyi yöntem değil.
 
Videonun yayından kaldırılan ilk versiyonu 3500 kez izlendi.
 
Daha sonra bu video porno sitesinden kaldırıldı. Ancak başka bir isimle tekrar yüklendikten sonra da 5500 kez izlendi.
 
Söz konusu siteye daha önce Star Wars, The Avengers, Geleceğe Dönüş ve Zootopia gibi filmler de yüklenmişti.

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BroadwayPorno SiteHamilton
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