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Bingazi'de kimliği belirsiz 37 ceset bulundu

Libya'nın Bingazi kentinde kimliği belirsiz 37 ceset bulundu.

Bingazi'de kimliği belirsiz 37 ceset bulundu

Libya'nın Bingazi kentinde kimliği belirsiz 37 ceset bulundu.

28 Ekim 2017 Cumartesi 07:42
Bingazi'de kimliği belirsiz 37 ceset bulundu
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LİBYA'NIN Bingazi kentindeki Al-Abyar bölgesinde kimliği belirsiz 37 ceset bulundu. Yetkililer konuya ilişkin henüz net bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Bingazi ve çevresinde geçtiğimiz aylarda cesetler bulunmuştu. Bölge, komutanlığını Halifa Haftar'ın yaptığı Libya Ulusal Ordusu (LNA) tarafından kontrol edilmektedir.

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BingaziCesetLibya
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