Bin banka şubesi kapanacak

YUNANİSTAN'DA bankacılık sisteminin yeniden yapılandırılması kapsamında 2017'ye kadar bine yakın banka şubesi kapatılacak.



Ekonomik darboğazda bulunan Yunanistan'da, bankacılık sisteminin yeniden yapılandırılması kapsamında 2017'ye kadar bine yakın banka şubesinin kapatılacağı belirtildi.



800 İLE 1000 BANKA ŞUBESİ KAPANACAK



Yunan medyasına yansıyan haberlerde, mali kriz nedeniyle ülkede son dönemde günde ortalama iki banka şubesi kesin olarak faaliyetlerine son verirken, yeni sisteme uyum planı uygulamasının doruğa ulaşacağı 2013-2014 yılları arasında 800 ila 1000 arasında şubenin faaliyetlerine son verilmesinin planlandığı kaydedildi. Yunanistan'da, 2012 yılında 3 bin 350 olan banka şubesi sayısının yeniden yapılanma sonunda yüzde 25-30 oranında azaltılarak 2 bin 350 ile 2 bin 500'e düşürüleceği belirtilen haberlerde, ülkede ilk kez görülen bankaların birleşmesi süreci kapsamında birkaç ay içerisinde 11 bankanın başka bankalarla birleşerek haritadan silindiği ifade edildi.



BİR ÇOK BANKA BİRLEŞME YOLUNA GİTMİŞTİ



Yunanistan'da ekonomik krizin patlak vermesinin ardından oluşan yeni ekonomik ortama uyum sağlama çabaları kapsamında bazı bankalar birleşme yoluna gitmişti. Bu kapsamda ülkenin en eski bankalarından Yunanistan Ticaret Bankası (Commercial Bank of Greece) Alpha Bank ile birleşirken, Yunanistan Ticaret Bankası, Geniki Bank, Millennium ve Güney Kıbrıs'ın, Cyprus Bank, Popular Bank ve Hellenic Bank'ın Yunanistan şubeleri Pireos Grubu tarafından satın alınmıştı. Bu kapsamda ayrıca, FBB ile Probank Ethniki Bank ile birleşmiş, Proton Bank ile Tahidromiko Tamieftiro (TT) da Eurobank'ın kontrolüne geçmişti.



Anadolu Ajansı

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