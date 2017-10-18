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"Bin 500 DEAŞ'lı savaşçı Avrupa'ya döndü!"

AB Terörle Mücadele Koordinatörü Kerchove, "DEAŞ'a bağlı Avrupalı savaşçıların dönüşleri nedeniyle büyüyen sorunların üstesinden gelmek amacıyla Avrupa sınırını korumalı ve gereken önlemleri almalı" dedi

"Bin 500 DEAŞ'lı savaşçı Avrupa'ya döndü!"

AB Terörle Mücadele Koordinatörü Kerchove, "DEAŞ'a bağlı Avrupalı savaşçıların dönüşleri nedeniyle büyüyen sorunların üstesinden gelmek amacıyla Avrupa sınırını korumalı ve gereken önlemleri almalı" dedi

18 Ekim 2017 Çarşamba 07:57
"Bin 500 DEAŞ'lı savaşçı Avrupa'ya döndü!"
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AVREPA Birliği (AB) Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles  de Kerchove, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ saflarında savaşan bin 500  kişinin, Avrupa ülkelerine döndüğünü söyledi. 
 
Resmi temasları kapsamında Tunus'u ziyaret eden Kerchove, Tunus  İçişleri, Savunma ve Adalet bakanlarıyla bir araya gelerek terörle mücadele  konusunda güvenlik iş birliğinin güçlendirilmesi meselesini ele aldı.
 
 
Kerchove, görüşme sonrası başkent Tunus'taki AB binasında düzenlediği  basın toplantısında, "AB verilerine göre, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ  saflarında savaşan bin 500 kişi, Avrupa ülkelerine döndü." dedi.
 
"DEAŞ'a bağlı Avrupalı savaşçıların dönüşleri nedeniyle büyüyen  sorunların üstesinden gelmek amacıyla Avrupa'nın sınırını koruması ve gereken  önlemleri alması gerektiğini" vurgulayan Kerchove, AB ile Tunus arasındaki  ilişkilerin güçlü olduğunu, aşırıcılık ve kaçakçılık gibi benzer sorunlar  nedeniyle güçlü bir iş birliğinin gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiKerchoveDEAŞ
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