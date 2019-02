Bilgisayar korsanları, 11 Eylül'ün gizli belgelerini sızdırdı!

BİLGİSAYAR korsanı grubu The Dark Overlord, geçtiğimiz haftalarda 11 Eylül saldırıları ile ilgisi olduğunu söylediği bazı belgeleri kamuoyu ile paylaşmıştı. Belgeleri 4 parça halinde yayınlayacağını söyleyen ve ilk iki kısmı yayınlayan grup üçüncü seriyi de yayınladı.

2 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE BİTCOİN İSTEDİLER

Tüm dünya 11 Eylül 2001'de ABD'de birkaç noktayı hedef alan terör saldırılarına canlı yayınla tanık olmuştu. Günümüzde 11 Eylül saldırıları ile ilgili çok sayıda komplo teorisi bulunuyor. Çok sayıda kişi ABD hükümetinin, Irak ve Afganistan'ı hedef alan operasyonlarına sebep oluşturmak için bu saldırıları planladığını öne sürüyor. Bilgisayar korsanı grubu The Dark Overlord, geçtiğimiz haftalarda 11 Eylül saldırıları ile ilgisi olduğunu söylediği bazı belgeleri kamuoyu ile paylaşmıştı. The Dark Overlord, 2 milyon dolar değerinde Bitcoin ödemesi almadıkları taktirde 11 Eylül'le bağlantılı belgeleri yayınlamaya devam edeceğini söylemişti. Belgeleri 4 parça halinde yayınlayacağını söyleyen ve ilk iki kısmı yayınlayan grup üçüncü seriyi de yayınladı.

DEDEKTÖRLER ÇALIŞMIYOR

Yayınlanan yeni belgelerde sigorta şirketlerinin oluşan hasarlar sebebiyle yaptığı 8 bin kadar yazışma yer alıyor. E-postalarda sigorta şirketleri hasarlar sebebiyle yapılacak ödemeleri en aza indirgemek için çeşitli yollar aradığı görülüyor. New York'taki bir avukatlık bürosunun gönderdiği e-postada Boston Logan Havalimanı'ndaki metal dedektörlerin saldırıdan önce Federal Havacılık Kurulu tarafından test edildiği ve dedektörlerin çalışmadığı bilgisine yer veriliyor. Bu havalimanından kalkan American Airlines 11 ve 175 uçuşları kalkıştan 30 dakika sonra New York'taki Dünya Ticaret Merkezi kulelerine çarpmıştı.

GÜVENLİK KUSURLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

E-postalarda American Airlines bünyesinde görev yapan güvenlik personelinin terör saldırıları konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıklarından bahsediliyor. Saldırıların gerçekleştiği yılın sonunda American Airlines ve Unites Airlines şirketlerinin güvenlik kusurları sebebiyle 36 milyon dolar ceza kesildiği detayına dikkat çekiliyor. Yayınlanan belgeleri inceleyen kişiler dikkate değer çok fazla bilgi olmadığını söylese de detaylı incelemeleri sürdürdüklerini belirtiyor. Adı ilk olarak 2016 yılında duyulan The Dark Overload bilgisayar korsanlığı ve elektronik belge hırsızlığı yapıyor. Grup geçtiğimiz yıl Orange is the New Black dizisinin tüm sezonunu internete sızdırmıştı.