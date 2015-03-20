Bieber'a şok dava

JEFFREY Schwartz, Bieber’ı mahalle içerisinde hızlı araç sürmekten dolayı uyarmasının ardından, genç şarkıcının suratına tükürdüğünü iddia ettiği tarihten yaklaşık 2 sene sonra, eşi Suzanne Schwartz ile birlikte yeni bir dava açtı. Dava dosyasında Bieber’ın Schwartz’ın evine yumurta atması sebebiyle hasar oluştuğundan söz edildi.
Bieber’ın California’da bulunan Calabasas kentinde kapalı bir site içinde yaşadığı süre içerisindeki davranışları üzerine açılan davada, saldırı ve yaralama, başkasının mülküne izinsiz girme ve gürültülü partiler ile sürekli marihuana kullanımının yol açtığı manevi zarara neden olmaktan dolayı 25 bin dolardan fazla tazminat talebinde bulunuldu.
Daha evvel hakkında açılan davada vandalizmle suçlanan ancak şartlı tahliye ile serbest bırakılan 21 yaşındaki Bieber, aileye sebebiyet verdiği zararlardan dolayı şimdiye kadar 80 bin dolar ödemişti.
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Son Güncelleme: 20.03.2015 11:06