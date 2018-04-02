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Beyaz Saray'dan 'Trump-Putin görüşmesi' açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yakında yapılması muhtemel görüşme yerleri arasında Beyaz Saray'ın da olduğunu belirtti

Beyaz Saray'dan 'Trump-Putin görüşmesi' açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yakında yapılması muhtemel görüşme yerleri arasında Beyaz Saray'ın da olduğunu belirtti

02 Nisan 2018 Pazartesi 20:52
Beyaz Saray'dan 'Trump-Putin görüşmesi' açıklaması
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SANDERS, yaptığı yazılı açıklamada, Trump-Putin görüşmesine ilişkin  "Başkan Trump'ın da 20 Mart'taki Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesinden  hemen sonra belirttiği gibi, ikili çok uzak olmayan bir gelecekte ve Beyaz Saray  da dahil muhtemel yerlerden birinde görüşmeyi ele almışlardı. Şu noktada bu  açıklamaya ekleyeceğimiz yeni bir gelişme yok." ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray, bu açıklamasıyla Trump ile Putin arasında yakında  yapılması muhtemel bir görüşmenin Beyaz Saray'da da olabileceğini kabul etmiş  oldu.
 
Kremlin'den yapılan açıklamada, Trump'ın, 20 Mart'taki telefon  görüşmesinde Putin'i Beyaz Saray'a davet ettiği açıklanmıştı.
 
ABD yönetimi geçen hafta ABD'de görev yapan toplam 60 Rus diplomatı  İngiltere'de eski bir Rus ajanının Rusya tarafından zehirlendiği iddiasının  ardından sınır dışı etme kararı almıştı.
 
Trump, 20 Mart'taki telefon görüşmesinde ise ülkesindeki seçimleri  kazanan Putin'i tebrik etmiş, Amerikan medyasında Trump'ın en yakın ulusal  güvenlik danışmanlarının uyarısına rağmen Putin'i tebrik ettiği iddiaları gündeme  gelmişti.
 

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Son Güncelleme: 02.04.2018 20:55
Anahtar Kelimeler:
Trump-PutinBeyaz Saray
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