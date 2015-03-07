Beyaz Saray'dan dumanlar yükseliyor

07 Mart 2015 Cumartesi 18:04
BEYAZ Saray'da güvenlik alarmı verilmiş durumda. Alarmın nedeni Beyaz Saray'ın arka bahçesinden şiddetli bir sesin gelmesi.
Şiddetli ses tam da Obama ailesi helikopterle Beyaz Saray'dan ayrılmak üzereyken geldi. Gelen ilk bilgilere göre, söz konusu gürültünün ardından gizli servis ajanları, gazetecileri brifing odasına sokup kilitledi.
Ayrıntılar geliyor...
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Son Güncelleme: 07.03.2015 17:06