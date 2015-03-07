Beyaz Saray'da paniğe neden olan patlama

ABD Başkanı Barack Obama ve ailesi, Beyaz Saray'dan ayrılacağı sırada çevreden büyük bir patlama sesi duyulması üzerine Beyaz Saray'da güvenlik alarmı verildi. Şiddetli ses Barack Obama'nın eşi Michelle Obama ile helikopterle Beyaz Saray'dan ayrılmak üzereyken geldi. Söz konusu patlamanın ardından gizli servis ajanları, gazetecileri brifing odasına sokup kilitledi. Patlamanın ardından Beyaz Saray'a giriş çıkış yasaklanırken, çevredeki bazı yollar da araç trafiğine kapatıldı. Yapılan araştırmada, patlamanın bir seyyar satış aracından geldiği belirlendi.

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