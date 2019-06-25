Beyaz Saray’da deprem!

ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray bugün flaş bir haberle sallandı

Beyaz Saray’da deprem!
banner404

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump sosyal medya hesabı üzerinden ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray’ın yeni basın sözcüsünün Stephanie Grisham’ın olduğunu açıkladı. Trump, “Stephanie Grisham’ın Beyaz Saray’ın bir sonraki sözcüsü ve iletişim direktörü  olacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.
Grisham uzun süredir Melania Trump'ın baş sözcüsü ve iletişim direktörü olarak çalışıyordu.
 
ABD Başkanı Donald Trump,  geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'in görevini bıraktığını duyurmuştu.


 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tarihe ve doğaya doyuyorlar
Tarihe ve doğaya doyuyorlar
  1. TURİZM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479