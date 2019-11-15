Beyaz Saray tutanakları yayımladı
Beyaz Saray, Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında yapılan telefon görüşmesinin detaylı tutanaklarını yayımladı
DÜNYA 15.11.2019, 18:38
ABD'de, Trump'a açılan azil soruşturması sürerken, Beyaz Saray, Zelenskiy ile Trump arasında geçen ilk telefon görüşmesinin dökümü yayımlandı.
21 Nisan'da gerçekleşen görüşmede Zeleynskiy kendisini tebrik eden Trump'ı göreve başlama törenine davet ediyor. Trump ise mevkidaşına, "Konuşacak çok şeyimiz var ama biz sonuna kadar seninleyiz" diyor.
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