Beyaz Saray tutanakları yayımladı

ABD'de, Trump'a açılan azil soruşturması sürerken, Beyaz Saray, Zelenskiy ile Trump arasında geçen ilk telefon görüşmesinin dökümü yayımlandı.

21 Nisan'da gerçekleşen görüşmede Zeleynskiy kendisini tebrik eden Trump'ı göreve başlama törenine davet ediyor. Trump ise mevkidaşına, "Konuşacak çok şeyimiz var ama biz sonuna kadar seninleyiz" diyor.