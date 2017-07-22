Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray İletişim Direktörlüğüne Anthony Scaramucci'nin getirilmesinin ardından Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer görevinden istifa etti.

Spicer'ın görevinden ayrılma kararı almasında Trump'ın, New Yorklu ünlü finansör Anthony Scaramucci'yi Beyaz Saray İletişim Direktörlüğüne atamasının etkili olduğu iddia edildi. Spicer'ın bu karardan rahatsız olduğu, kaydedildi.

YERİNE HEMEN ATAMA YAPILDI

Beyaz Saray İletişim Direktörü Anthony Scaramucci, Sözcü Yardımcısı Sarah Sanders'ın, bugün istifa eden Sean Spicer'ın yerine Beyaz Saray Sözcülüğüne getirildiğini açıkladı.

SCARAMUCCİ TRUMP'IN SEÇİM EKİBİNDE DE ÇALIŞMIŞTI

Öte yandan sabah saatlerinde Trump yönetiminin Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevini önerdiği Scaramucci'nin görevi kabul ettiğini açıkladığı ifade edildi. Scaramucci, seçim kampanyası sürecinde de Trump'ın önemli bağışçıları arasında yer alıyordu.

20 Ocak'ta Beyaz Saray'daki koltuğuna oturan Trump'ın yakın çalışma ekibinden daha önce de dönemin Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ve Beyaz Saray İletişim Direktörü Mike Dubke istifa etmişti.