Beyaz Saray sözcüsü istifa etti

AP haber ajansı, Beyaz Saray Sözcüsü Spicer'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni bir iletişim direktörü atamasının ardından istifasını yayınladığını belirtti. Başkan Trump ise Anthony Scaramucci'yi yeni iletişim direktörü olarak atadı.
Scaramucci'nin atamasının ardından Spicer'ın görevinde herhangi bir değişikliğe gidilmediği açıklansa da, yeni görevlendirmeden kısa süre sonra Spicer'ın istifa kararı aldığı ifade edildi.
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