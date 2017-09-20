Beyaz Saray'dan Netanyahu'ya büyük jest

İSRAİL Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul görüşmelerinde yaptığı 25 dakikalık konuşmasının tamamı Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabı Facebook üzerinden canlı olarak yayınlanan tek lider olarak tarihe geçti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun konuşmaları da yorumcular tarafından Trump'tan sonra ABD-İsrail iki devlet adına birlikte değerlendirildi.
Trump-Netanyahu arasında yapılan ikili görüşmenin dışında bir başka devlet ve hükümet başkanlarıyla yapılan görüşmelere dahil hiçbir haber ve resmin paylaşılmadığı belirtildi.
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