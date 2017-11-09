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Beyaz Saray'da kritik görüşme başladı

Başbakan Binali Yıldırım ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Beyaz Saraydaki görüşmesi TSİ 19.00'da başladı

Beyaz Saray'da kritik görüşme başladı

Başbakan Binali Yıldırım ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Beyaz Saraydaki görüşmesi TSİ 19.00'da başladı

09 Kasım 2017 Perşembe 19:31
Beyaz Saray'da kritik görüşme başladı
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BEYAZ Saray Roosevelt Salonu'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, TSİ 19.00'da başladı.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Başbakan Yıldırım'ın Dışişleri Başdanışmanı Kerim Uras ve diğer yetkililer katılıyor.

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Başbakan Binali YıldırımABD Başkan Yardımcısı Mike PenceBeyaz Saray
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