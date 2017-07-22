Beyaz Saray'da jet atama! İşte Trump'ın yeni sözcüsü

Beyaz Saray İletişim Direktörü Anthony Scaramucci, Sözcü Yardımcısı Sarah Sanders'ın, bugün istifa eden Sean Spicer'ın yerine Beyaz Saray Sözcülüğüne getirildiğini açıkladı.

Spicer'ın görevinden ayrılma kararı almasında Trump'ın, New Yorklu ünlü finansör Anthony Scaramucci'yi Beyaz Saray İletişim Direktörlüğüne atamasının etkili olduğu açıklandı. Spicer'ın bu karardan rahatsız olduğu kaydedildi. YERİNE HEMEN ATAMA YAPILDI

BEYAZ Saray Sözcü sü Sean Spicer, bu akşam görevinden istifa etti.

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