Berlin saldırısında flaş gelişme

ALMANYA Berlin'deki Noel panayırına TIR'la saldıran ve tüm Avrupa'da aranan şüphelinin İtalya'da öldürüldüğü bildiriliyor.

Şüphelinin Milano'da girdiği silahlı çatışmada vurulduğunu uluslararası ajanslar son dakika olarak duyurdu. İtalya İçişleri Bakanı, kısa süre sonra basın toplantısı düzenleyecek.

Pazartesi akşamı gerçekleşen saldırıda, 12 kişi ölmüş ve saldırıyı gerçekleştiren şüpheli kaçmıştı. Alman polisi, günlerdir Tunus asıllı Anis Amri'nin peşindeydi ancak İtalya'da öldürülen kişinin kimliği henüz açıklanmış değil.

Alman Federal Savcılığı, Amri'nin parmak izlerinin kamyonun ön kısmında, çeşitli noktalarda bulunduğunu doğrulamıştı.

Tunus'taki ailesi, dün oğullarına polise teslim olması çağrısı yapmıştı. Ağabeyi Abdülkadir Amri "Kardeşim beni dinliyorsa, ailemiz için teslim olmasını istiyorum. Rahatlayacağız. Yaptığı söylenen şeyi yapmışsa, cezasını çekecektir. Ama ben kardeşimin masum olduğuna eminim. Ekonomik nedenlerle evden ayrılmıştı, terör nedeniyle değil" demişti.

Ailesi, Anis Amir'in İtalya'da üç buçuk yıl hapis cezası yattıktan sonra 'bambaşka bir anlayışla' hapisten çıktığını söylüyor.

Amerikan New York Times gazetesi ise, Amri'nin uçuş yasağı listesinde olduğunu ve en az bir kere Telegram uygulaması aracılığıyla IŞİD'le bağlantıya geçtiğini yazmıştı.





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