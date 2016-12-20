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Berlin'deki 'TIR' dehşetinde yeni gelişme

Almanya’nın başkenti Berlin’de Noel pazarına dalan TIR saldırısını gerçekleştiren kişi olduğu düşünülerek gözaltına alınan Pakistanlı bir şüpheli, suçlamaları reddetti. Die Welt'e konuşan bir polis şefi ise "Yanlış adamı gözaltına aldık" açıklamasında bulundu. Öte yandan, bugün akşam saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı ve gözaltına alınan Pakistanlı delil yetersizliğinden serbest bırakıldı

Berlin'deki 'TIR' dehşetinde yeni gelişme

Almanya’nın başkenti Berlin’de Noel pazarına dalan TIR saldırısını gerçekleştiren kişi olduğu düşünülerek gözaltına alınan Pakistanlı bir şüpheli, suçlamaları reddetti. Die Welt'e konuşan bir polis şefi ise "Yanlış adamı gözaltına aldık" açıklamasında bulundu. Öte yandan, bugün akşam saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı ve gözaltına alınan Pakistanlı delil yetersizliğinden serbest bırakıldı

20 Aralık 2016 Salı 20:28
Berlin'deki 'TIR' dehşetinde yeni gelişme
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ALMANYA'NIN başkenti Berlin’de dün akşam bir tırın Noel pazarına girmesi üzerine 12 kişinin öldüğü, 18’i ağır 48 kişinin yaralandığı olaya ilişkin tek şüpheli olarak gözaltına alınan Pakistanlı delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

YANINDAKİ POLONYALI'YI, SÜRÜCÜ MÜ ÖLDÜRDÜ?

TIR'ın Polonyalı sahibi, ölen kişinin kuzeni olduğunu, mal almak için Berlin'e gittiğini, Pazartesi öğlenden itibaren kuzeniyle telefon bağlantısı kuramadığını açıkladı. Saldırganın muhtemelen Polonyalı sürücüyü etkisiz hale getirdiği, ardından da TIR'ı pazar yerine sürdüğü düşünülüyor.

Alman basını, TIR'ın Polonyalı sahibinin, aracın şoförü ile Pazartesi saat 16.00'dan itibaren irtibatının kesildiğini açıkladığını yazmıştı.

DEAŞ TEHDİT ETMİŞTİ

Polis, terör saldırısı ihtimali üzerinde dururken, yapılan ilk açıklamada, “Kaza değildi. Kasıtlıydı” denildi. Berlin’deki olay, geçtiğimiz temmuz ayında Fransa’nın Nice kentinde meydana gelen ve DEAŞ’ın üstlendiği terör saldırısını akıllara getirdi. Bastille Günü’nü kutlayan kalabalığın arasına dalan TIR, 86 kişinin ölümüne neden olmuştu. Saldırı daha sonra DEAŞ tarafından üstlenilmişti. DEAŞ geçtiğimiz mart ve nisan aylarında da Almanya’yı terör saldırılarıyla tehdit etmişti.

 
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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaTIR SaldırısıBerlinNoel Pazarı
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