Berlin'deki saldırıyı üstlendiler

ALMANYA'NIN başkenti Berlin’in kalbi sayılan tarihi Yıkık Kilise’nin yakınındaki bir Noel pazarına dalan TIR dehşet saçtı. TIR'ın pazarda 50 ila 80 metre arasında ilerlediğine inanılan olayda; 12 kişi yaşamını yitirirken, 48 kişi de yaralandı. Ölenlerin büyük bölümünün pazarda çalışan tezgahtarlar olduğu da edinilen bilgiler arasında. Polis Berlinlileri terör saldırısına karşı uyardı.



SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ



Berlin'deki kanlı saldırıya ilişkin bugün akşam saatlerinde flaş bir gelişme yaşandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. DEAŞ benzer bir terör eylemini geçtiğimiz Temmuz ayında Fransa'nın Nice kentinde gerçekleştirmişti.





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