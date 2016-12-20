Berlin'deki saldırıyı üstlendiler

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ
Berlin'deki kanlı saldırıya ilişkin bugün akşam saatlerinde flaş bir gelişme yaşandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. DEAŞ benzer bir terör eylemini geçtiğimiz Temmuz ayında Fransa'nın Nice kentinde gerçekleştirmişti.
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